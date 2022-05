Un saut dans le passé avec Ardisson dans «Hôtel du temps»

Qui n’a jamais rêvé de s’attabler quelques instants avec une légende du passé ? Un concept un peu fou que Thierry Ardisson fait passer de la fiction à la réalité. Dans sa nouvelle émission, « Hôtel du temps », l’homme de télévision va ressusciter, pour une soirée, des grands noms du spectacle et de la variété. « Avec “Hôtel du temps”, j’utilise l’intelligence artificielle pour spectaculariser la culture et rendre le savoir captivant. Interviewer des légendes disparues, voilà l’idée. Il faut dire que j’avais interrogé tout le monde. Il me restait l’autre monde », confie celui dont les questions, parfois impertinentes, ont fait la renommée.