La Shoah révélée bien avant le 8 mai 1945

Un documentaire terrible et révélateur de plus sur les crimes nazis, réalisé par l’Anglais Kim Dunn dans une collaboration regroupant la BBC et la ZDF, avec la collaboration d’Arte. « 1944 : il faut bombarder Auschwitz » remet en lumière le projet de destruction par l’aviation alliée de la pire « usine de la mort » du sinistre appareillage industriel nazi, plus d’un an avant la fin du conflit, preuve totalement irréfutable que du côté des futurs vainqueurs, on savait très bien ce qui se passait dans les camps de la mort, tant pour les Juifs que pour les Tziganes, les résistants et même les soldats « ennemis du Reich de races inférieures ». Toute l’affaire évoquée démarre avec l’évasion miraculeuse de deux prisonniers des Sonderkommandos du plus vaste complexe industriel d’extermination massive dont les « techniques » ont permis aux criminels nazis de rectifier celles, rudimentaires, notamment utilisées à Treblinka jusqu’en 1943. Les deux évadés parviennent à Zilina en Slovaquie, où ils sont accueillis par le Conseil juif.