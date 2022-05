C’est l’histoire incroyable de quatre amis de faculté. Leur destin commence à Londres en 1996. En se lançant dans la musique, Chris Martin, Will Champion, Jonny Buckland et Guy Berryman n’imaginaient pas devenir un jour l’un des plus grands groupes de rock de la planète. Et pourtant, leur succès est mondial : 90 millions de disques vendus… Prodigieux !