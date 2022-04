Le roi Felipe d’Espagne dévoile le montant de sa fortune personnelle

Le roi Felipe VI d'Espagne a révélé cette semaine qu'il disposait d'une fortune personnelle de 2,6 millions d'euros, dont 2,3 sous forme de titres et d'épargne bancaire et 305.000 sous forme d'art, d'antiquités et de bijoux.

Cette loi a été introduite suite aux multiples scandales financiers qui entourent la famille royale et plus particulièrement le père de Felipe, Juan Carlos I, 84 ans. Il s'est installé aux Emirats arabes unis en août 2020 après avoir été accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.

« Aujourd'hui, plus que jamais, les citoyens exigent à juste titre que des principes moraux et éthiques inspirent - et président de manière exemplaire - nos vies publiques », a déclaré Felipe dans un communiqué publié sur le site de la famille royale. Felipe se serait porté volontaire pour dévoiler ses avoirs.

Les finances des membres de la famille royale britannique et belge sont étroitement surveillées. La fortune personnelle de Felipe ne représente qu'une fraction de celle de la reine Élisabeth, qui est estimée à environ 431 millions d'euros par la dernière édition de la Sunday Times Rich List.

Cela inclut une subvention annuelle du gouvernement britannique de près de 100 millions d'euros pour aider à payer les voyages à l'étranger des tournées royales et les réparations et l'entretien du château de Windsor et du palais de Buckingham.

La Reine, âgée de 96 ans, est également propriétaire de Sandringham House et du château de Balmoral et reçoit 15 % des bénéfices du portefeuille immobilier du Crown Estate, qui détient des actifs estimés à 16,7 milliards d'euros, dont de vastes zones du centre de Londres et un million d'hectares de terres rurales au Royaume-Uni, selon le Sunday Times.

Si la valeur exacte des œuvres d'art et des bijoux de la Reine est inconnue, la valeur des objets détenus dans la collection royale - qui abrite les joyaux de la Couronne et environ 7.000 peintures, 500.000 gravures et des milliers de photographies, de céramiques, de sculptures et de manuscrits - est estimée à environ 14 milliards d'euros, rapporte The Guardian. Il y a notamment, dedans, une collection unique de 600 dessins de Léonard de Vinci évaluée à 3,7 milliards d'euros.