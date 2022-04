Les camionnettes de la police belge changent de style et ça ne plaît pas à tout le monde

L’idée est de rendre les véhicules d’urgence plus visibles sur la route. C’est réussi.

Les nouvelles camionnettes de la police ne passent pas inaperçues. Elles sont dotées d'un autocollant ultravisible composé de grands motifs quadrillés: le marquage Battenburg.

Pour les autorités, ce nouveau look permet aux véhicules d'urgence d'être bien plus visibles sur la route. On les voit, de jour comme de nuit, à une distance d'au moins 500 mètres.