«Le Flambeau»: la bande-annonce déjantée de Jonathan Cohen qui parodie «Koh-Lanta» (vidéo)

« La Flamme » s’attaquait à une émission de téléréalité rappelant les codes du « Bachelor ». La parodie, diffusée sur Canal + et largement appréciée du grand public, aurait pu s’arrêter à cette seule saison, dans laquelle était d’ailleurs apparue Angèle ! Mais Jonathan Cohen a trop de talent et de créativité : il lui fallait rempiler pour un deuxième opus. Cette fois, son personnage de Marc, pilote d’avion naïf, limité mais hautement attachant, débarque sur une île déserte pour un pastiche de « Koh-Lanta » titré « Le Flambeau ».

Avec ses compères, l’acteur français qui a créé et produit la série se moque des codes de l’émission de TF1. « Koh-Lanta », animée par Denis Brogniart, en prend pour son grade. Et la première bande-annonce ne fait que confirmer cela. Marc est donc entouré de quinze candidats déjantés. Au casting, on retrouve des personnages qui ont fait le sel de « La Flamme » : la psychopathe Alexandra interprétée par Leïla Bekhti, Soraya qui a un cœur de singe et qui est jouée par Adèle Exarchopoulos ou la femme parfaite Anne sous les traits d’Ana Girardot.