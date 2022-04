Malaise au ComicCon de Las Vegas: Olivia Wilde reçoit une mystérieuse enveloppe sur scène et se décompose en découvrant son contenu

Elle a ouvert l'enveloppe, a découvert son contenu et a lâché: « Ok, j'ai compris, merci. » Elle a ensuite poursui sa présentation, sans reparler des papiers reçus. Selon la presse américaine, il s'agit des papiers judiciaires concernant la garde des enfants qu'elle partage avec Jason Sudeikis.

Olivia Wilde était sur la scène du CinemaCon de Las Vegas pour parler de son prochain film Don't Worry Darling. Tandis qu'elle parlait, l'actrice et réalisatrice de 38 ans, s'est vu remettre une enveloppe par une jeune femme inconnue. L'indication « Personnel et confidentiel » était notée sur l'enveloppe. Surprise, Oliva Wilde s'est exclamée: « C'est pour moi? Ca a l'air mystérieux. Je vais l'ouvrir maintenant, on dirait qu'il s'agit d'un scénario. »

Retour sur l’histoire d’Olivia Wilde et Jason Sudeikis

Olivia Wilde et Jason Sudeikis se sont rencontrés en 2011. Ils se sont fiancés en 2013 et ont eu deux enfants ensemble: Otis, en 2014, et Daisy, en 2016. En septembre 2020, Olivia Wilde a rencontré Harry Styles sur le tournage de Don't Worry Darling, qu'elle réalise et dans lequel elle joue. Les deux sont tombés amoureux. Elle a quitté Jason Sudeikis et a assumé publiquement sa relation avec Harry Styles en janvier 2021.

Deux mois plus tard, une source proche de Jason et Olivia jurait qu'il n'y avait aucune animosité entre eux et que les enfants étaient leur priorité. Jason Sudeikis expliquait en juillet dernier qu'il était encore sous le choc de sa rupture. « Je comprendrai mieux les choses dans un an. Et encore mieux dans deux ans. Et puis dans cinq ans. C'était le livre de ma vie, ça deviendra un chapitre, et puis un paragraphe, une ligne, un mot, un gribouillis. »

Jason « ne savait pas » que l’enveloppe serait donnée à ce moment-là

Selon un proche de Jason Sudeikis, les documents qu'Olivia Wilde a reçus ont été rédigés pour mettre les choses au clair concernant la garde d'Otis et Daisy. « Monsieur Sudeikis ne savait pas quand l'enveloppe allait être livrée et il n'aurait jamais toléré qu'elle le soit de façon aussi inappropriée. » Le représentant officiel de Jason Sudeikis n'a pas commenté l'affiare. Celui d'Olivia Wilde non plus.