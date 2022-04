Tex ne se remet pas de son éviction de France 2: «On ne peut plus déconner sur les femmes»

Tex ne digère pas son éviction de l'émission Les Z'amours. Il la présentait depuis 18 ans quand il a été licencié suite à une mauvaise blague faite sur le plateau d'une autre émission. Dans « C'est que de la télé » sur C8, il avait déclaré: « Vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! »

Hier, dans Touche pas à mon post, Tex admet que c'était « une connerie puisque j'ai été viré ». « Mais virer quelqu'un pour une blague alors que son métier c'est de faire des blagues. A un moment donné, je ne savais plus dans quel monde j'étais. »