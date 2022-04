La Reine Elisabeth II en forme à quelques semaines de ses 70 ans de règne

D’autant plus que son « jubilé de platine » devrait être célébré pendant quatre jours au début du mois de juin.

Des mois sombres

C’est en octobre que la Reine avait été brièvement hospitalisée. Depuis, ses apparitions s’étaient faites beaucoup plus rares. Et pour cause, si Elisabeth II continuait d’assumer la plupart de ses tâches par visioconférences, se déplacer était devenu douloureux pour elle. Mi-février, la Reine avait en effet pointé du doigt sa jambe gauche et confié ne plus être capable de bouger.

Ce n’est que depuis le 29 mars dernier, date de cérémonie religieuse consacrée à son défunt époux le prince Philip, que les apparitions de la Reine se font de plus en plus régulières.