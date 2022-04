Un pont en verre de 150 mètres de haut inauguré au Vietnam : gare au vertige

Acrophobes, mieux vaut s’abstenir ! En effet si vous avez peur du vide, nous vous déconseillons vivement d’emprunter le « dragon blanc » (Bach Long), le tout nouveau pont inauguré de la province de Song La au Vietnam.

La construction longue de 632 mètres longe un pan de montagne et surplombe ensuite la jungle à 150 mètres de haut. Mais ce n’est pas le plus impressionnant. Ce qui l’est, le sol et les parois qui sont faites de verre trempé.