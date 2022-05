Ed Sheeran et le groupe Antytila s’unissent pour l’Ukraine (vidéo)

Dans ce remix, le leader du groupe ukrainien, Taras Topolya, reprend en ukrainien les paroles du rappeur Lil Baby. Il explique d’ailleurs au Times que les paroles de son couplet s’inspirent de la distance qui l’éloigne de sa famille, à cause du conflit qui sévit dans son pays. Dans la réalité, l’épouse de Taras, Alyosha, et leurs trois enfants se sont réfugiés aux Etats-Unis après l’invasion russe en Ukraine.

Ed Sheeran et le groupe « Antytila », groupe célèbre en Ukraine, viennent de sortir une nouvelle version de « 2step », le dernier single du chanteur britannique.

Le clip récemment rendu public et tourné dans la périphérie de Kiev, la capitale ukrainienne, montre un jeune garçon danser au milieu des décombres, ainsi qu’une mère et sa fille fuir leur maison et Taras Topolya en tenue de militaire. Les bénéfices seront reversés à des œuvres de charité au profit de l’Ukraine.