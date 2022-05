Pour le Télévie, Ludovic Daxhelet a entamé son parcours de 400 km en cuistax (vidéo)

Durant ce défi étalé sur plusieurs jours, Ludovic sera aidé par le public et des personnalités de la maison. Sur Bel RTL ce matin, de président de la commission Télévie du FNRS, Arsène Burny, a évoqué cette aventure : « Des cuistax faisant une telle distance, ça, je n’ai jamais vu, c’est unique. Il faut tenir compte de l’effort qui est fait et se dire que l’énergie que Ludo et ses copains vont mettre dans ces cuistax, il faut vraiment que ça paye, parce que ça le mérite, c’est tellement beau. C’est vraiment extraordinaire comme défi et j’encourage vraiment les gens à participer. Participez, soyez dans le coup ! On fait des progrès tellement importants, on a des techniques tellement bonnes aujourd’hui qu’on peut se dire : on viendra à bout de toutes ces tumeurs, quelles qu’elles soient. »