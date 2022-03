Télévie déjà de retour: les premiers détails de l’organisation

La dernière édition de Télévie remonte à septembre. À cause de l’épidémie de Covid-19, les organisateurs avaient dû décaler l’événement. Mais voilà que l’opération caritative revient à son programme initiale au printemps. Le 7 mai prochain, Télévie aura lieu à Mons. Pour cette 34e édition, le thème sera celui des super-héros rapporte SudInfo.

Les chercheurs et les donateurs seront mis en avant dans de nombreuses activités. En premier lieux Ludovic Daxhelet sera de retour pour partir à l’aventure en cuistax à travers la Wallonie. Pour le moment, le circuit défini passera par Paliseul, Durbuy, Liège, Namur, Charleroi, Nivelles et le Loto Mons Expo. Un défi qui visiblement fait écho avec les personnes rencontrées sur son chemin. L’animateur devra parcourir plus de 400 km en cinq jours.