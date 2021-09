Situation inédite lors des enchères du Télévie: «C’est une première, extraordinaire!» (vidéo)

Durant le Télévie, François est un auditeur que l’on ne présente plus sur Bel RTL. Fidèle donateur, il avait l’année dernière versé 865.000 euros au Fonds de la recherche scientifique (FNRS) lors des enchères organisées par Bel RTL, pour s’offrir trois disques d’or – celui d’Angèle, de Johnny Hallyday et de Matt Pokora. Cette année encore, il n’a pas loupé le rendez-vous.

Une proposition inédite

Plus tard, ce dernier est revenu à l’antenne pour une nouvelle enchère, pour un disque d’or de Lara Fabian. À la bagarre avec trois autres auditeurs, François propos 50.000 euros pour le disque. Catherine, autre auditrice participant à la vente, surenchérit à 500.100 mais avoue, déçue, qu’elle ne pourra pas mettre plus, car elle a bien compris à qui elle avait affaire. C’est alors que François décide de faire une proposition très particulière à Christian De Paepe et ses collègues : cumuler les deux dons, pour faire grimper l’enchère à 100.100 euros, et laisser le disque à Catherine.