Télévie: «Les larmes aux yeux» pour Laetitia Hallyday après la vente d’un disque d’or de Johnny

Ce samedi matin, l’équipe de Bel RTL lançait sa traditionnelle vente aux enchères de disques d’or au profit du Télévie et donc de la lutte contre le cancer. Était mis aux enchères ce matin, à quelques heures de la grande soirée de clôture, un disque d’or de Johnny Hallyday, reçu pour l’album « Rester vivant ».

Et c’est une jeune auditrice, Alison, qui avec l’aide d’amis – dont François, donateur bien connu des équipes de RTL – a fait don de 251.800 euros au Télévie, en échange du disque d’or du Taulier. Si cette énorme somme a ravi Christian de Paepe, Marie Del Rio et Catherine Dessain, aux commandes de la vente aux enchères et donc présents dans les studios de Bel RTL, ils ont tous les trois d’abord été totalement bouleversés par le témoignage d’Alison, jeune infirmière dont la maman souffre d’un cancer depuis plusieurs années.