Anticiper en donnant de son vivant

Si vous le pouvez, bien sûr, une solution pour éviter à vos héritiers des droits de succession importants est de leur donner une partie de votre patrimoine de votre vivant, que ce soit de l’argent ou même une maison. Dans le cadre d’une planification patrimoniale, les donations constituent une option fiscalement intéressante, car elles permettent de faire sortir des biens définitivement de votre patrimoine, évitant ainsi à vos héritiers de devoir s’acquitter des droits de succession élevés au moment de l’héritage.

On peut effectuer une donation à destination de ses héritiers directs, voire même ceux de la génération d’après, comme ses petits-enfants. On peut aussi donner de son vivant à une bonne cause, avec des taxes réduites. Ici aussi, des règles sont à respecter.