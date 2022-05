Léguer à une bonne cause

Aider la recherche scientifique contre certaines maladies, favoriser l’accueil des enfants défavorisés, apporter son soutien à la cause animale, permettre la création de nouvelles réserves naturelles… Les bonnes causes ne manquent pas. Et les Belges y sont sensibles. Une ASBL, Testament.be, qui regroupe derrière sa bannière plus de cent ONG, bonnes causes et associations caritatives, donne d’ailleurs des conseils pratiques et juridiques aux candidats (pas moins de 30.000 chaque année) qui souhaitent ajouter une bonne cause à leur testament.