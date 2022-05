Laurent Kennes: «L’affaire Mawda m’a profondément marqué»

Sur une autoroute à proximité de Mons, un coup part dans la nuit du 16 au 17 mai 2018. Un policier, en pleine course-poursuite aux côtés d’une camionnette lancée à vive allure, fait accidentellement feu. Le véhicule transportait 27 migrants. Personne n’a oublié le drame engendré : la mort de Mawda, petite fille kurde de deux ans. L’affaire a ému la Belgique entière avant d’être portée devant les tribunaux. Pour défendre le policier auteur du tir mortel, un ténor du barreau : Maître Laurent Kennes. Clôturé en novembre 2021, le volet pénal a confirmé la condamnation de Victor pour « homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution ». En appel, il a pris dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis, contre un an en première instance. Me Kennes, lui, réclamait l’acquittement.