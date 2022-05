Pourquoi Marilyn Monroe fascine encore

Marilyn Monroe n’est plus qu’un corps à disséquer. Dans le documentaire Netflix « The Mystery of Marilyn Monroe : The Unheard Tapes », qui ne propose pas de grandes révélations, sa mort est commentée, analysée et étudiée dans les moindres détails. La réalisatrice Emma Cooper se base sur les enregistrements récoltés par Anthony Summers, auteur d’une biographie sur Marilyn Monroe sortie en 1985. Il a conservé toutes les bandes audio de ses interviews. Emma Cooper raconte : « Il en a lancé une et soudain, on a pensé : “Waouh !” On est au cœur de l’enquête. »