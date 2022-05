Erreur de prix: voici vos droits

Vous avez repéré une belle promo sur les saucisses dans le folder de votre supermarché ? Mais, ô surprise, le prix au rayon boucherie est plus élevé qu’annoncé… Même constat pour ces six yaourts affichés moins chers en rayon que sur votre ticket de caisse final. Et que dire du lave-linge à prix lessivé en ligne, qui se révèle au bout du compte d’un coût parfaitement habituel… Malheureusement, les erreurs (humaines ou informatiques) sont légion. Mais que faire ? Un commerçant peut-il toujours prétexter une erreur. Voici ce que dit la législation.