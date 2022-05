Voici les premiers détails sur le retour de la «Star Academy» (vidéo)

Si le teaser ne dévoile pas de détails sur le déroulement de cette nouvelle saison, on comprend rapidement que Nikos Aliagas sera lui aussi de retour pour présenter « son » émission, car c’est sa voix que l’on entend dans la bande-annonce.

En parlant de célébrités, la nouvelle saison de la Star Ac’ doit encore trouver son parrain ou sa marraine. Peu probable cette fois qu’il s’agisse d’une star internationale comme Rihanna ou Madonna, notamment car les budgets de TF1 sont plus serrés. Peut-être que le rôle sera proposé à Jenifer, ce qui représenterait tout un symbole puisqu’elle a remporté la première saison du programme.

Par contre, un changement d’importance va s’opérer en ce qui concerne les professeurs de l’académie. Les anciens, tels que Kamel Ouali, Oscar Sisto ou encore Armande Altaï ne feront pas leur retour au château. TF1 souhaiterait, d’après Le Parisien toujours, « décrocher quelques célébrités », comme « quelqu’un dans la lignée de Mika : populaire, crédible et qui aime transmettre ».

Une information confirmée par Le Parisien, qui a pu en savoir un peu plus sur ce come-back attendu. Nikos, « gage de sécurité » pour TF1, « a le contact facile avec les artistes français comme internationaux et sait gérer les imprévus », a commenté une source auprès de nos confrères français.

Quid de la diffusion ?

En ce qui concerne la diffusion de l’émission, la chaîne n’a pas encore tout décidé. Mais la saison ne devrait durer « que » dix à douze semaines, selon un employé de TF1, et non plus 17 semaines comme ça a été le cas par le passé. Reste au groupe média à trouver un créneau de diffusion pour la quotidienne de la « Star Academy »… Il se peut qu’elle soit diffusée sur TMC, mais rien n’est encore officiel de ce côté-là.