Un responsable de TF1 fait le point sur le retour de la «Star Academy»

Les discussions sont bien lancées entre TF1 et Endemol mais sous quelle forme précisément ? Il faudra encore un peu de temps et des discussions pour assurer le retour de ce programme phare de la chaîne.

Xavier Gandon, directeur des antennes télévision et digitale du groupe TF1 était l’invité de PureMédias. À l’occasion d’un long entretien, ce dernier est revenu sur plusieurs grands programmes importants de la chaîne. C’est d’ailleurs lors de cette interview qu’il a annoncé la pause de « Koh-Lanta » pour cette année. Il est aussi revenu sur « Mask Singer », dont le jury sera renouvelé, la déprogrammation de « District Z » et a laissé une porte ouverte pour « Plus belle la vie ».

Mais la grande question en tête, c’est le probable retour de la « Star Academy » à la rentrée sur TF1. Le Parisien avait révélé l’information il y a quelques jours en s’avançant même à sortir le nom de Nikos Aliagas comme pressenti au rôle d’animateur, comme il avait eu à l’époque faste de la « Star Ac’ ». Cependant, le projet n’est pas encore aussi avancé puisque l’animateur lui-même n’était pas au courant de ce retour à l’antenne.