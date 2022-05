Arnaud Delvenne: «L’émission m’a permis de comprendre qui j’étais»

Sa notoriété n’est plus à faire. Arnaud Delvenne a séduit le public au fil des épreuves de « Top Chef » et a appris à maîtriser ainsi qu’améliorer sa technique dans l’art de la cuisine. Un contexte idéal pour se lancer ! Pour preuve, alors qu’il a ouvert son propre restaurant il y a à peine quelques semaines, l’établissement d’Arnaud affiche complet. En participant à cette émission culte, le chef de 36 ans a gagné en expérience, en compétence et en reconnaissance. De ses assiettes, s’échappent des parfums de cuisine italienne tout en légèreté et en saveurs. Dans la salle, de nombreux curieux sont venus vérifier les talents tant vantés dans l’émission culinaire. Si certains imaginaient retrouver des plats identiques à ceux préparés pendant deux heures durant l’émission, la plupart ressortent heureux de ce moment dégustation.

Comment définissez-vous votre cuisine ?