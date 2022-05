Une mystérieuse hépatite a débarqué

Un premier cas a été signalé en Belgique la semaine passée. Mais on en compte déjà près de 200 dans le monde, la majorité au Royaume-Uni et en Espagne, qui ont été suivis par des cas au Danemark et aux Pays-Bas. Pas moins de neuf incidents ont également été signalés en Alabama (États-Unis) chez des enfants de 1 à 6 ans. Que se passe-t-il donc ? Faut-il s’en inquiéter ? Nous avons demandé l’avis du Pr Xavier Stéphenne, chef du service de gastro-entérologie et hépatologie pédiatriques des Cliniques universitaires Saint-Luc. « Pour le moment, nous surveillons sans dramatiser, nous répond-il. Le réseau européen organise des réunions régulières à ce sujet et tous les médecins spécialisés dans les maladies du foie chez l’enfant sont concernés. Pour la Belgique, l’Hôpital universitaire de Gand et les Cliniques universitaires Saint-Luc sont les deux institutions de référence en la matière.