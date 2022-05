Gertrude, la Swim Girl

Au début du siècle passé, sur une plage du New Jersey, Gertrude, âgée d’une dizaine d’années, observe avec attention les garçons dans l’eau. Leurs mouvements la fascinent, cette synchronisation parfaite qui leur permet de se mouvoir dans la mer sans boire la tasse. C’est certain, cette année, elle arrivera, toute seule, à faire comme eux : nager ! En effet, Gertrude ne suit pas de leçon de natation car, pour les parents Ederle, voir leurs enfants se tortiller comme des anguilles dans l’eau, ce n’est pas vraiment une priorité. Eux, leur domaine, c’est la boucherie : ce couple d’immigrés allemands tient en effet un comptoir dans l’Upper West Side, à New York, et les affaires sont bonnes.