La RTBF lance un défi sur TikTok, le JT de TF1 répond (vidéos)

Il y a une semaine, la RTBF a lancé un challenge sur le réseau social TikTok, le « prompteur challenge ». Le but est simple : se mettre dans la peau du présentateur d’un journal téléviser et se filmer en train de lire le texte, préparé par la RTBF, défilant sur le prompteur du plateau.

Un défi posté sur le compte TikTok Mise à Jour, lancé en octobre dernier par la chaîne publique et destiné aux jeunes, et qui cartonne sur le réseau social ! En quelques jours, la vidéo expliquant le challenge a été vue plus de 1,3 million de fois, et des milliers de Tiktokeurs se sont prêtés au jeu.