Le mariage surréaliste d’une Belge en plein confinement à Shanghai

Une marche nuptiale enregistrée, des invités tenus à bonne distance et une robe blanche surmontée d’un masque bleu: confiné à Shanghai depuis un mois, un couple n’en a pas moins célébré un mariage «un peu surréaliste».

La plus grande ville de Chine a confiné ses 25 millions d’habitants début avril pour contrer la pire flambée épidémique à frapper le pays depuis la vague initiale de début 2020. Mais pour un couple australo-belge, pas question pour autant de repousser la noce. Sous le lointain regard de leurs parents et amis, Janelle Nuyts et Matthew Mitchener ont convolé samedi par le truchement d’une liaison vidéo avec un célébrant aux Etats-Unis.

Les amoureux ont ensuite organisé leur réception de mariage... sur le parking de leur résidence. Une chance: ce n’est que la veille qu’ils avaient appris qu’ils pouvaient sortir de leur appartement, à condition de rester à l’intérieur de leur complexe résidentiel.