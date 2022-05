Claude Lelouch au sujet de la mort: «Si un jour je sens que j'emmerde tout le monde, je partirai»

Hors de question pour lui de devenir un poids. Et de confier encore: « Je ne sais pas si la vie a un sens mais elle a une direction: la mort. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux y aller en chantant. »

Le documentaire « Tourner pour vivre » a été tourné sur sept ans. On y voit Johnny Hallyday, Jean Dujardin, et bien d'autres. Ils témoignent de leur collaboration avec Claude Lelouch et détaillent ses méthodes de travail.