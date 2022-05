Michel Berger, son dernier amour

Près de trente ans après la disparition de l’artiste, la musique de Michel Berger continue de faire battre les cœurs et de faire vibrer le grand public. Mais derrière le créateur du « Paradis blanc » ou de « La groupie du pianiste » se cache un homme secret, à la vie marquée par les drames. Dix ans après avoir publié la biographie « Michel Berger », le journaliste français Yves Bigot sort une nouvelle édition enrichie de son ouvrage. Les lecteurs peuvent notamment y découvrir l’existence de Béatrice Grimm, la dernière femme de la vie de la star. Car s’il partageait encore sa vie avec France Gall, mère de ses deux enfants, Michel Berger était en proie à un cruel dilemme sentimental : celui de tout quitter pour refaire sa vie avec cette ravissante présentatrice télé et mannequin allemande rencontrée près d’un an avant son brutal décès, survenu le 2 août 1992 des suites d’une crise cardiaque.