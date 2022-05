Des tigres animés pour remplacer les vrais dans Fort Boyard

France 2 annonçait au début de l'année que les tigres n'apparaîtraient plus dans Fort Boyard. Hugo Clément, fervent défenseur des animaux, était ravi: « À l’heure où les animaux sauvages vont être interdits dans les cirques, il n’était plus possible de justifier leur présence uniquement pour du divertissement et pour que ça passe à la télé », déclarait le journaliste.

Patrice Laffont, présentateur de l'émission pendant neuf ans, regrettait, lui, la décision de la chaîne: « C'est sûrement bien pour les tigres, même si leur dompteur me disait qu'ils étaient plus heureux sur le fort que le reste de l'année. En revanche, c'est une très mauvaise chose pour l'émission. Ils étaient emblématiques. Et puis, si on parle vraiment de bien-être animal, il faut aussi enlever les souris, les serpents et les araignées. »