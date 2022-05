Testé pour vous: Sony LinkBuds (WF-L900)

Dans le secteur de l’électronique de loisirs, l’originalité n’est pas vraiment la règle. En fait, elle constitue plutôt l’exception. Qui en est d’autant plus appréciable. On retrouve cet esprit de « faire autrement » dans les derniers écouteurs sans fil de Sony. Quand la plupart des modèles du marché cherchent à permettre à l’utilisateur de se couper des bruits du monde qui l’entoure, le fabricant japonais prend ici l’option inverse en promettant une expérience « toujours à l’écoute ». Pas de tige ici, mais un produit qui s’insère dans le creux de l’oreille de façon infiniment moins intrusive que les modèles intra-auriculaires. Le design est inédit. Il comprend deux parties. Celle du bas évoque la forme d’une roue de voiture et est donc « trouée » en son centre.