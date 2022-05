Le rose, pas que pour les filles

« Le rose, c’est pour les filles ». Voilà une affirmation que l’on entend encore bien souvent. C’est pourtant faux ! Et c’est l’Histoire qui le dit. Pour mieux comprendre, il convient de remonter le temps. Durant l’Antiquité, plusieurs couleurs soutiennent une symbolique forte. Le blanc inspire la pureté, le noir inquiète. Le rouge, lui, évoque tour à tour la richesse, l’amour, la guerre, la colère, le sang, l’enfer ou le feu, soit des concepts et domaines attribués pour la plupart au sexe masculin. Or, le mot « rose », issu du latin « roseus », définit un rouge très pâle, apprécié par la gent masculine jusqu’à la Renaissance.