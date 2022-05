Une technologie implacable dans la résolution de meurtres

« Le crime parfait n’existe plus ! Si vous laissez une trace ADN sur une scène de crime, il faut s’attendre à ce que l’on vous retrouve tôt ou tard… » Le message de CeCe Moore, la plus grande « détective de l’ADN », est clair, net et précis. Cette Américaine a créé, il y a quelques années, le premier service de généalogie génétique au monde. Grâce à ses méthodes,des cold cases par dizaines ont pu être résolus aux États-Unis. Comme cette sordide affaire du viol et du meurtre d’April, une petite fille de 8 ans retrouvée sans vie à 500 mètres de chez elle. Pendant 31 ans, les enquêteurs pataugent. Jusqu’au moment où CeCe Moore s’empare du dossier : en quatre jours seulement, elle met la main sur le meurtrier ! Un miracle ? Pas tant que cela. En effet, la spécialiste a mis au point une technique qui mêle génétique et généalogie classique.