Florent Pagny donne de ses nouvelles: «J’ai un peu changé de look mais je vais très bien» (vidéo)

Le chanteur de 60 ans, atteint d'un cancer des poumons, a expliqué qu'il ne lui restait plus qu'une chimio. « Je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, c'est le traitement qui veut ça mais je vais m'y faire et ça va passer. »

Il confie que sa tumeur, grosse comme un kiwi, s'est transformé en noisette. « On a envoyé du lourd tout de suite avec la radiothérapie et les chimios intensives. On a confiance. »