Les prestations les plus kitsch de la demi-finale de l’Eurovision (vidéos)

La demi-finale de l'Eurovision se déroulait hier, à Turin en Italie. On pourrait presque oublier qu'il s'agit d'un concours de chant tant certaines prestations sortent de l'ordinaire. Ce qui compte, pour certains, c'est de se faire remarquer avec une mise en scène insolite.

Le duo norvégien Subwoolfer s'est auto-surnommé le plus grand groupe de la galaxie. Ils disent exister depuis 4 à 5 milliards d'années sur la lune. Ils interprétaient le morceau « Give Tha Wolf a Banana ». On vous laisse apprécier ça.

La Lettonie a envoyé la chanson « Eat Your Salade » à l'Eurovision et le titre a été en partie censuré. Le chanteur principal Jānis Pētersons chantait, dès le premier couplet: « Au lieu de la viande, je mange des légumes et de la ch*tte, je les aimes frais tous les deux, je les aime tous les deux juteux. » La chanson parle de végétarisme, comme vous l'aurez compris.