Gaëlle Pietri, l'ex de Gaspard Ulliel, sort du silence: «Personne ne partageait sa vie au moment du drame»

Des rumeurs le mettaient en couple avec Vicky Krieps, qu'il avait rencontrée sur le tournage de « Plus que jamais », film qui sera présenté en Sélection officielle au Festival de Cannes.

« Je respecte la dignité des êtres qui de près ou de loin ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie », écrit-elle. « L’événement de son départ nous a touché de manière directe et individuelle sans que nous ayons pu avoir le temps d’une préparation ou même d’une organisation. Au cours de ces pénibles moments nous avons toutes et tous fait de notre mieux pour honorer la présence de chacune et de chacun autour de sa dépouille. »