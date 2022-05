Madonna accouche d’arbres et de papillons: les photos classées X de la chanteuse qui débarque sur le marché des NFT

Sous la photo qui la montre en train d'accoucher d'un arbre, on peut lire: « Dans un laboratoire froid, sans aucun signe de vie, une ouverture laisse place à une branche qui se transforme en un arbre plein de vie. Il pousse contre la gravité et des fleurs éclosent. L'arbre peut se plier ou même se briser, mais il continue à se recréer et à s'épanouir. »

Intitulée «Mother of Creation», la collection NFT, créée en collaboration avec l'artiste Beeple, sera vendue à des fins caritatives. Elle comprend un modèle en trois dimensions du vagin de Madonna. « Je voulais étudier le concept de création, non seulement la façon dont un enfant entre dans le monde par le vagin d'une femme mais aussi la façon dont un artiste donne naissance à la créativité », a déclaré Madonna. Elle précise que toutes les oeuvres ont été conçues à l'aide d'un scan 3D.

La deuxième œuvre, intitulée « Mother of Evolution », montre la « Material Girl » donnant naissance à des papillons, que les artistes qualifient de « l'une des plus belles créations de la nature, et un signe d'espoir ». Les papillons évoque le fait que « nous continuons à donner naissance, quelle que soit la destruction en cours, quelle que soit l'oppression à laquelle nous sommes confrontés. Il transmet un message important: si vous attendez que le monde soit parfait ou que votre vie soit parfaite pour créer de l'art, cela n'arrivera jamais. Nous devons le faire, pour notre propre survie dans ce monde chaotique et imprévisible. »