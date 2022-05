À la télé ce soir: la 2e demi-finale de l’Eurovision et «La chute du Président»

Dix-huit pays vont concourir lors de cette deuxième demi-finale : Finlande, Israël, Serbie, Azerbaïdjan, Géorgie, Malte, Saint-Marin, Australie, Chypre, Irlande, Macédoine du Nord, Estonie, Roumanie, Pologne, Monténégro, Belgique, Suède et République Tchèque. Parmi eux, dix pays rejoindront en finale les dix autres pays qualifiés de la première demi-finale ainsi que le Big 5 (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) ce samedi 14 mai à 21h.

La chute du Président, à 20h30 sur RTL TVI

Mike Banning est nommé chef des services secrets par le président Allan Trumbull, lors d'une séance de pêche avec le chef de l'Etat. La sortie vire au cauchemar quand les deux hommes sont attaqués par des drones. Le président disparaît et Banning se réveille à l'hôpital, menottes aux poignets...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les infiltrés, à 21h10 sur France 3 - Quatre étoiles

de Martin Scorsese (2006)

De l’excellent « Infernal Affairs » d’Andrew Lau (Hong Kong), le scénariste William Monahan n’a conservé que le squelette. L’action a été transposée dans le giron de la mafia irlandaise de Boston, d’où une ambiance complètement différente. Troisième collaboration entre Leonardo DiCaprio et l’auteur de « Taxi Driver », première avec Jack Nicholson. L’un des meilleurs polars de tous les temps.

Nevada Smith, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

d’Henry Hathaway (1966)

À l’époque où triomphait déjà le western spaghetti, l’un des derniers grands classiques US avec Steve McQueen en tête d’un casting hors pair où figure notamment l’excellent Martin Landau.

Le vétéran, à 17h15 sur Be 1 - Deux étoiles

de Robert Lorenz (2021)

Réalisé par l’assistant attitré de Clint Eastwood depuis « Sur la route de Madison » jusqu’à « American Sniper », ce road movie tient parfaitement la route et en haleine, avec quelques références au western et à ce chef-d’œuvre absolu que reste le « Witness » signé Peter Weir. Là, on était en Pennsylvanie. Cette fois, on est d’abord au Nouveau-Mexique puis en Ohio. C’est vaste, l’Amérique de l’oncle Sam.

The Foreigner, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Martin Campbell (2017)

Jackie Chan et Pierce Brosnan s’affrontent sans merci dans ce film d’action de bonne facture où le premier exclut toute forme d’humour et de second degré, alors que le prédécesseur de Daniel Craig accepte un contre-emploi notable. Injustement boudé en France et aux States, le film qui est techniquement fort réussi a été très bien accueilli en Chine où, il est vrai, le gars de Hong Kong est resté une vraie star.

Bastille Day, à 23h sur C8 - Deux étoiles

de James Watkins (2016)