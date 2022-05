«J’ai vécu deux mois dans le noir»: Marie-Sophie Lacarrau (TF1) s’explique sur son absence

« Ça fait un long moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles, j’en ai des positives, enfin je vais vous retrouver, le lundi 16 mai, à 13 heures, pour le journal et j’ai vraiment hâte. » Une courte vidéo de quelques mots postés sur Twitter pour annoncer la nouvelle : Marie-Sophie Lacarrau va faire son retour au journal de 13 Heures de TF1, ce lundi.

La fin d’un long calvaire de cinq mois, suite à une mystérieuse infection à l’œil droit, comme le rappelle La Voix du Nord. Début janvier, la journaliste avait expliqué sur Twitter qu’elle avait « un souci médical ». « Un problème opthalmo », précisait-elle ensuite, écartant le Covid-19. Le 26 février, elle avait posté une courte vidéo. « Je souffre d’une infection rare et sévère et qui nécessite un traitement long. Je fais tout pour revenir au plus vite. »