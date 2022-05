Elizabeth II fait une apparition surprise (photos)

La reine Elizabeth II a fait la surprise aujourd’hui de se rendre à la course hippique de Royal Windsor Horse Show pour y regarder ses chevaux courir. La Reine est apparue maquillée et souriante, un foulard dans les cheveux, avec une canne et des lunettes de soleil. La reine était visiblement enjouée et en forme, le Royal Windsor Horse Show fait partie de ses événements préférés. En 79 ans, la reine n’a d’ailleurs jamais manqué l’événement comme rappelle le MailOnline.

La monarque était attendue mais a tout de même raté le premier jour de la course. C’est la princesse Beatrice qui l’a remplacée. Selon MailOnline, si la reine était absente hier, c’est parce qu’elle a préféré aller voir directement ses propres chevaux avant la grande course. Pendant la course, c’est son cheval Balmoral Leia qu’elle suivait des yeux.