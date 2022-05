The Voice: pourquoi Florent Pagny est de retour en direct avec des lunettes

La semaine dernière, pour la dernière étape de « The Voice » enregistrée en février, Florent Pagny, qui souffre d’une tumeur au poumon, apparaissait pour la première fois dans le programme avec le crâne rasé, relatent nos confrères de la Voix du Nord. En début d’émission, saisissant la perche tendue par Nikos Aliagas, il avait commenté son « nouveau look », plaisantant en disant qu’il avait préféré « abrégé les souffrances » de ses cheveux. Il portait alors encore son bouc, qu’il arbore (sous différentes formes) depuis la fin des années 90. Cette semaine, il a posté une vidéo sur Instagram pour donner de ses nouvelles : « Il ne me reste plus qu’une chimio, je peux vous dire que je vais très bien, explique-t-il. Alors oui, j’ai un peu changé de look, obligatoirement puisque c’est le traitement qui veut ça mais ça va, je vais m’y faire et ça va passer. »

« Je vais finir The Voice, je vais finir la chimio. Ensuite je vais me remplumer et si tout se passe bien on se retrouve l’année prochaine » pour la tournée commencée avant que son cancer soit diagnostiqué.