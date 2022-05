Eurovision: pourquoi l’Ukraine a évité la disqualification

Les Ukrainiens étaient représentés par le groupe Kalush Orchestra, qui concourait avec la chanson « Stefania » mêlant hip-hop et musique traditionnelle sur des paroles intimistes – écrites avant la guerre – qui résonnent fortement avec l’actualité. Par exemple ce passage : « Je trouverai toujours le chemin de la maison même si toutes les routes sont détruites ». Les six artistes ont été largement ovationnés après leur performance.

À la fin de la prestation de Kalush Orchestra, le chanteur du groupe, Oleh Psiuk, a appelé l’Europe à venir en aide à son pays. « S’il vous plaît, aidez l’Ukraine et Marioupol ! Aidez Azovstal », a-t-il crié dans son micro.

Pas de sanction

Les messages politiques sont généralement proscrits à l’Eurovision. Cependant, les organisateurs ont fait savoir que l’Ukraine ne serait pas disqualifiée pour ces propos. « Nous comprenons les sentiments profonds autour de l’Ukraine dans ce contexte et considérons que les commentaires du Kalush Orchestra et d’autres artistes exprimant leur soutien au peuple ukrainien sont de nature humanitaire plus que politique », a fait savoir l’Union européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice de l’événement.

La Russie avait été exclue de la compétition au lendemain de l’entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février. L’organisme avait justifié sa décision en affirmant qu’il était « apolitique » et s’engageait à « défendre les valeurs du service public » pour offrir « un concours culturel qui favorise les échanges internationaux et la compréhension, rassemble les publics, célèbre la diversité à travers la musique et unit l’Europe sur une même scène ».

« La décision reflète la crainte que, compte tenu de la crise sans précédent en Ukraine, l’inclusion d’une entrée russe dans le Concours de cette année ne jette le discrédit sur le concours », expliquait à l’époque l’UER dans un communiqué.

Un membre de Kalush Orchestra au front

Les six membres du groupe Kalush Orchestra, tous en âge de combattre, bénéficiaient d’une dispense provisoire délivrée par le gouvernement de Kiev, mais ils devront rentrer chez eux prendre les armes dès la fin du concours. L’un d’eux est resté au pays.