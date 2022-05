Eurovision: la mystérieuse disparition de Laura Pausini pendant une heure

Présentatrice de l’Eurovision aux côtés de Mika et Alessandro Cattelan, Laura Pausini a quitté son poste pendant plus d’une heure.

Le 66e concours Eurovision de la chanson a été intense semble-t-il ! En coulisses, tout ne s’est pas passé comme prévu durant la soirée, au terme de laquelle l’Ukraine a été déclarée grande gagnante.

En effet, Laura Pausini, qui présentait la cérémonie aux côtés de Mika et Alessandro Cattelan, a apparemment eu beaucoup de mal à suivre le rythme de la compétition. Il faut dire qu’elle a ouvert la soirée avec un medley de ses plus grands tubes, le tout en changeant de tenues vestimentaires au cours de la prestation. Et durant la suite du concours, l’Italienne a de nouveau plusieurs fois troqué une robe pour une autre.