Virginie Efira se confie sur son rôle de maîtresse de cérémonie à Cannes

Virginie Efira sera maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes. A la veille de l'événement, elle explique avoir écrit son texte « en majeure partie seule ». « Puisque c'est moi qui vais le prononcer, c'était indispensable d'y mettre mon écriture. »

Son expérience d'animatrice lui rendra service pour « relativiser, gérer le trac potentiel ». « Je me dis surtout que je serai là uniquement pour faire l’intermédiaire entre des choses importantes. Et non pour passer une audition devant le cinéma international. »