Le retour de Marie-Sophie Lacarrau

Lundi midi, les téléspectateurs du JT de 13 heures de TF1 ont enfin retrouvé la journaliste. Celle qui a repris le flambeau de Jean-Pierre Pernaut était absente depuis le 17 décembre 2021 « pour raisons de santé », une infection rare de l’œil appelée kératite amibienne. « C’est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l’eau du robinet », a expliqué la principale intéressée dans les colonnes du « Parisien ». « La combinaison fatale a été : lentille et eau du robinet. Une fois sur l’œil, la lentille fait couvercle et les parasites s’installent, attaquent. Cette maladie de l’œil est classée comme rare et sévère. (…) Heureusement, seul mon œil droit était atteint ! »