10 astuces contre les cambrioleurs

Si la tendance se confirme, ce sera une bonne nouvelle : selon les toutes dernières statistiques de la police fédérale concernant les six premiers mois de 2021, le nombre de cambriolages a encore reculé. On a dénombré 12.885 faits en six mois. Ce qui donne tout de même environ 70 cas par jour ! Si la tendance se poursuit sur les six derniers mois de 2021, on pourrait descendre à 25.000 cas sur l’année. En comparaison, en 2019, le nombre de vols dans les habitations atteignait les 48.000. Avant de chuter à 34.000 en 2020. Et on revient de loin. Il y a dix ans encore, le nombre annuel de cambriolages avoisinait les 75.000, soit plus de 205 vols quotidiens.