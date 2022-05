La trottinette, le moyen de locomotion le plus dangereux?

Une étude américaine menée au cours de ces 6 dernières années montre que ce titre revient aux… trottinettes. La bonne nouvelle, c’est que les blessures sont généralement peu graves. En revanche, il y a beaucoup plus d’accidents impliquant des trottinettes électriques que d’autres véhicules et même… de piétons ! En chiffres, cela donne un taux de blessures de 115 pour 1 million de trajets, contre 104 pour les motos, 15 pour le vélo, 8 pour la voiture et 2 pour les piétons. Bref, plus que jamais sur une trottinette, la prudence est de mise et le port du casque recommandé.