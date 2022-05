Les petites mains d’Anvers

Quand on les voit, disposées en éventail dans les comptoirs des bonnes pâtisseries de la ville flamande, elles nous font immanquablement signe… de la main. Comment résister alors à l’invitation gourmande des « Antwerpse handjes », craquantes ou fondantes, selon qu’elles soient présentées dans leur version biscuitée ou chocolatée ? Tout d’abord, il faut savoir que si elles sont arrivées sur le marché anversois en 1934, les premières « petites mains d’Anvers » faisaient référence à une légende ancestrale, celle qui raconte l’histoire de la ville et l’origine de son nom… Ainsi, dans des temps immémoriaux, un géant appelé Druon Antigoon était préposé à une tâche d’importance : il devait prélever un droit de passage auprès de tous les marins qui envisageaient d’emprunter l’Escaut pour traverser la ville. Et gare à celui qui refusait de mettre la main à la poche car il encourait alors la fureur du géant et une punition bien pire encore : Druon Antigoon lui coupait la main aussi sec !