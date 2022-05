Amber Heard confrontée à des images la montrant très proche de James Franco (vidéo)

Amber Heard avait confié lundi qu'elle avait du mal à dormir à cause de crises de panique liées à l'éventualité que Johnny Depp lui rendre visite. Elle a expliqué que le personnel de l'immeuble le laissait entrer même si elle demandait à ce qu'il reste dehors.

Les avocats de Johnny Depp ont révélé que ces images ont été prises le 22 mai 2016, la veille du jour où elle a demandé le divorce et cinq jours avant qu'elle ne demande aux autorités l'autorisation de changer les serrures de son domicile.

Camille Vasquez, l'avocate de Johnny Depp, lui a demandé pourquoi elle était « à l'aise de recevoir James Franco le soir du 22 mai 2016? » Amber a hésité: « Je ne sais pas quand James est venu. » L'avocate a répondu séchement: « Rappelons-le ». Elle a alors lancé les images.

On voit Amber se rapprocher de James Franco dans l'ascenseur. L'acteur met alors sa tête sur son épaule. Ils sortent ensemble en même temps de l'ascenseur, à l'étage du penthouse d'Amber Heard. « C'est là où je vivais, oui », a confirmé l'actrice.

Elle s'est justifiée: « Il était mon ami. Et il vivait à côté, littéralement à côté. Et moi, franchement, j'avais épuisé mon réseau de soutien avec mes amis habituels et j'étais heureuse d'accueillir autant d'amitié à ce moment-là que je pouvais en recevoir. »