Un retour magistral sur le procès de Palerme

« Le parrain » et ses suites, « Il était une fois en Amérique », « Les affranchis », « Les incorruptibles », « Casino », les différents « Scarface », « Il était une fois le Bronx »… De Francis Ford Coppola à Robert De Niro en passant par Sergio Leone, Martin Scorsese, Howard Hawks et Brian De Palma, le cinéma américain s’est régulièrement nourri de l’univers mafieux pour alimenter la liste de ses plus grands films, tant sur le plan populaire qu’artistique, et ce n’est pas par hasard, car il règne toujours comme un fantasme presque inexplicable autour des côtés obscurs de la « Pieuvre », voire un aspect romantique des plus flamboyants ! Et le cinéma italien dans tout ça ? Au cœur du vrai problème si on peut dire, car c’est bien de Sicile que tout est parti, comme l’évoquait la 2e partie du fameux « Parrain », et comme la production transalpine n’a eu de cesse de le rappeler de façon plus ou moins contemporaine.